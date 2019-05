Prinzessin Alexandra wird den Luxemburger Sportlern bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten die Daumen drücken.

Prinzessin Alexandra reist nach Montenegro

Joe TURMES

Traditionellerweise werden die Luxemburger Sportler bei den Spielen der kleinen europäischen Staaten von der großherzoglichen Familie unterstützt.

In diesem Jahr reist Prinzessin Alexandra nach Montenegro. Großherzog Henri verzichtet nach dem Tod seines Vaters Jean auf die Reise.



Die JPEE beginnen am Montag mit der Eröffnungsfeier und enden am Samstag in einer Woche.