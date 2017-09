(DW) - Jempy Drucker hat bei der Primus Classic (UCI-Kat. 1.HC) den Sieg nur knapp verpasst. Der BMC-Radprofi wurde hinter Matteo Trentin (I/Quick-Step) nach 199,6 km Zweiter. Allerdings kann dieses Ergebnis die Fans positiv stimmen: Drucker befindet sich nur eine Woche vor dem WM-Straßenrennen in einer Topverfassung. "Ich habe mich bereits bei den Rennen in Kanada gut gefühlt, aber das gibt mir nun viel Selbstvertrauen für die WM. Auch wenn dort das Peloton deutlich stärker besetzt sein wird, habe ich gezeigt, dass ich im Finale gegen Topfahrer bestehen kann", so Druckers Reaktion.



Rund 35 km vor dem Ziel attackierte Drucker aus dem Hauptfeld heraus und schloss zur Ausreißergruppe auf. 6 km vor dem Ziel attackierte er mit Trentin, während der Rest der Gruppe wenig später vom Hauptfeld eingeholt wurde.

2 km vor dem Ziel setzte sich Trentin dann von Drucker ab, der dem Tempo des Italieners nicht mehr folgen konnte. Im Ziel hatte der Luxemburger 8'' Rückstand. André Greipel (D/Lotto Soudal) gewann den Sprint des Hauptfelds und wurde Dritter, 10'' hinter Drucker.



Alex Kirsch (Veranclassic) fuhr als 80. mit 1'01'' Rückstand auf den Sieger ins Ziel.