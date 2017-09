(jot) - In den Sportrubriken der Zeitungen ist das sensationelle Unentschieden von Luxemburg in Frankreich das große Thema. Das "Tageblatt" titelt: "Das blaue Wunder" und "Das Märchen wurde wahr". Die Einzelkritiken der Luxemburger Spieler sind mit der Überschrift "Luxemburgs neue Helden" versehen. Zu Torhüter Jonathan Joubert meint die Zeitung "Besser geht es nicht". "Ils ont écrit l'histoire", heißt es im "Quotidien". "Le match de leur vie" steht über den Einzelkritiken.

In den französischen Medien fiel die Kritik an der Leistung der "Equipe tricolore" nicht vernichtend aus, da die Mannschaft bislang in der WM-Qualifikation souverän agiert hat. "La France reste muette face au Luxembourg", titelt "Le Monde" auf seiner Internetseite. Im Artikel wird betont, dass der luxemburgische Fußballverband nur 32 000 Lizenzierte zählt. Zudem sei die Mehrzahl der Nationalspieler lediglich Ergänzungsspieler in Clubs, die nicht oben mitspielen.



Der Rasen war kein Faktor mehr



Auf dem Internetauftritt von "Le Figaro" wird bedauert, dass Frankreich eine Vorentscheidung im Kampf um die WM-Qualifikation verpasst hat. "Les Bleus calent contre le Luxembourg et se compliquent la vie". Der FLF-Auswahl wird bescheinigt, das richtige Rezept gehabt zu haben. Man habe geglaubt, dass der nicht ideale Zustand des Rasens im Stade Josy Barthel im Hinspiel einen deutlicheren Erfolg der Franzosen verhindert habe (3:1). Doch im Rückspiel habe sich gezeigt, dass Luxemburg Frankreich mit seiner Mauer in der Defensive vor enorme Probleme stellen könne.



Die Sportzeitung "L'Equipe" hält es auch nüchtern: "Les Bleus réduits au silence". Auf die französische Nationalmannschaft warte nun ein heißer Herbst. Besonderes Lob erhält Vincent Thill. Das Nachwuchstalent habe mit seiner Spielintelligenz und seiner Präzision überzeugt. Torhüter Jonathan Joubert habe eines der besten Spiele in seiner Karriere abgeliefert.

Luxemburg, der "Fußballzwerg"



Auch die deutschen Medien gehen auf den denkwürdigen Abend mit prominent platzierten Artikeln ein. "Frankreich blamiert sich gegen Luxemburg", steht auf bild.de zu lesen. Luxemburg wird als "Fußballzwerg" bezeichnet.



Die "Bild" zeigt Laurent Jans (r.) im Zweikampf mit Kylian Mbappé.

Foto: Screenshot

Der "Kicker" kennt sich mit der Historie aus und weist darauf hin, dass Luxemburg zum ersten Mal seit 103 Jahren nicht gegen Frankreich verloren habe. Damals stand am Ende ein 5:4-Erfolg.