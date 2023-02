Der COSL-Elitekaderathlet und sein Pferd Mr. Tac setzen sich beim CSI5*-Wettbewerb im Stechen durch.

Springreiten

Premiere für Victor Bettendorf in Göteborg

David THINNES

Es war der Tag des Victor Bettendorf und Mr. Tac: Das Duo holt sich am Samstag beim Fünf-Sterne-CSI in Göteborg (S) den Schlusssieg im Großen Preis. Für den Springreiter ist dieser Erfolg eine Premiere in seiner Karriere.

Und spannender hätte der Wettbewerb nicht verlaufen können. Bettendorf blieb im normalen Umlauf ohne Fehler und schaffte den Sprung mit fünf anderen Reitern ins Stechen.

Dort blieb der 32-Jährige erneut ohne Fehler und war mit einer Zeit 37,52 Sekunden der Schnellste aller Konkurrenten.

„Ich bin sehr glücklich meinen ersten Sieg bei einem CSI5* vor solch einer Kulisse zu holen. Ich hatte nichts zu verlieren“, wird der COSL-Elitekaderathlet bei www.worldofshowjumping.com zitiert.

CSI steht für Concours de Saut International. Fünf Sterne ist die höchste Kategorie beim Internationalen Reitsportverband FEI. Für Victor Bettendorf springen etwa 32.000 Euro Preisgeld heraus.

