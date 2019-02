Bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open im Tennis dürfen sich die Teilnehmerinnen künftig über höhere Preisgelder freuen. Bis zum Jahr 2022 sollen die Beträge steigen.

Preisgeld in Kockelscheuer steigt an

Joe TURMES

Beim WTA-Turnier in Kockelscheuer, den BGL BNP Paribas Luxembourg Open, wird das Preisgeld ansteigen. In diesem Jahr beträgt es noch 250 000 US-Dollar, im Jahr 2020 dann 275 000, im Jahr 2021 300 000, ehe es sich im Jahr 2022 auf 309 000 US-Dollar belaufen wird. "Für uns wird es eine Herausforderung, das Budget zu erhöhen", so Turnierdirektorin Danielle Maas.

Vom kommenden Jahr an werden die Organisatoren zumindest besser abgesichert sein: Verpflichten sie eine Top-Ten-Spielerin und rutscht diese danach im Ranking aus den besten zehn Spielerinnen heraus, können sie sechs Wochen vor Turnierbeginn noch eine aktuelle Top-Ten-Spielerin für das Turnier gewinnen.

Vom Jahr 2021 an ist noch nicht sicher, ob das Turnier weiterhin im Oktober stattfindet. In diesem Jahr finden die BGL BNP Paribas Luxembourg Open vom 12. bis zum 20. Oktober statt. Das Finale wird sonntags und nicht mehr samstags ausgetragen. Die Qualifikation könnte in Zukunft von 32 auf 16 Spielerinnen reduziert werden.