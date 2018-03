Am Sonntag wurde mit dem Postlaf die Straßenlaufsaison eröffnet. 2386 Teilnehmer erreichten das Ziel, ein Franzose lief als erster Läufer über die Linie.

Postlaf: Ein gelungener Auftakt

Bob Hemmen Die Straßenlaufsaison ist eröffnet. Am Sonntag gewann der Franzose Abdelilah Cherkaoui den Postlaf, bei dem 2386 Teilnehmer das Ziel erreichten.

Mit dem 23. Postlaf hat am Sonntag in Gasperich und Cessingen traditionell die Straßenlaufsaison begonnen. Beim Hauptlauf über 10 km setzte sich der Franzose Abdelilah Cherkaoui in 30'29'' durch. Während der Belgier Jean-Pierre Weerts in 30'31'' den zweiten Platz belegte, wurde Yonas Kindé Dritter (30'36'').

Yannick Lieners war der schnellste Luxemburger, er benötigte 31'32'' und wurde Vierter. Bei den Frauen setzte sich Stephanie Barnes aus Großbritannien (34''15) vor der Luxemburgerin Saskia Daguenet (37'24''). Insgesamt erreichten 2386 Teilnehmer das Ziel.

