(jan) - Niederkorns Fußballer Emmanuel Françoise wird nach seinem positiven Dopingtest aus dem Meisterschaftsspiel gegen F91 Düdelingen nicht gesperrt. Das teilte Luxemburgs Anti-Doping-Agentur ALAD am Montagabend mit. In der Erklärung heißt es, dass der Spieler im Rahmen der Umstände des Falles keine signifikanten Fehler begangen habe und deshalb lediglich verwarnt werde.



Bei dem 30-Jährigen wurden am 14. Mai, damals noch im Trikot von Fola Esch, anormale Werte des verbotenen Wirkstoffs Salbutamol festgestellt. Wie Françoises Anwälte am Montag in der Verhandlung vor dem Conseil de discipline contre le dopage mitteilten, habe dessen Arzt dem Spieler dazu geraten, das Medikament Terbutalin nach einem Asthma-Notfall einzunehmen. Der Franzose habe die Einnahme des Mittels nicht bestritten.