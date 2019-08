Fola und Differdingen könnten vor einer komplizierten Saison stehen. Doch beide Teams wollen die Skeptiker vom ersten Spieltag an widerlegen.

Positiv überraschen

Mit Fola und Differdingen treffen am ersten Spieltag der BGL Ligue zwei Vereine aufeinander, die in dieser Saison wohl kleinere Brötchen backen werden. Fola musste kurzfristig rund 30 Prozent des Budgets einsparen, nachdem ein Hauptsponsor seinen Vertrag nicht mehr bestätigen konnte.



"Wir haben eine Zielsetzung, aber die bleibt intern", betont Fola-Trainer Jeff Strasser. "Ich starte mit einem guten Gefühl in die Saison. Wir haben in der Vorbereitung konzentriert gearbeitet. In der Europa-League-Qualifikation hat mein Team trotz des Ausscheidens auch interessante Ansätze gezeigt. Letztlich haben Kleinigkeiten gegen die Georgier von Sachkhere den Ausschlag gegeben."

Der ehemalige Profi schickt eine Kampfansage an die Konkurrenz: "In den vergangenen Jahren haben wir immer unsere Ziele erreicht." Der 44-Jährige gibt sich aber zugleich realistisch: "F91 und Niederkorn werden von den Medien als Titelkandidaten bezeichnet. Damit kann ich gut leben."

Altersdurchschnitt von 22 Jahren



Differdingen nahm in der Zwischensaison auch viele Veränderungen im Aufgebot vor. "Es gab einen riesigen Umbruch", betont Trainer Paolo Amodio. "Wir haben uns bewusst dazu entschieden, um dem Aufgebot neue Impulse zu geben. Unser Kader weist nun einen Altersdurchschnitt von 22 Jahren auf. Vielleicht wäre der Umbruch nicht so groß ausgefallen, wenn in den vergangenen Spielzeiten schrittweise einige Veränderungen vorgenommen worden wären."

Amodio weist darauf hin, dass es Zeit benötigt, um eine neue Mannschaft aufzubauen. "Dies ist nicht in ein paar Tagen oder Wochen möglich. Unser Vorstand ist sich dessen auch bewusst."

Positiv stimmt ihn, dass die Chemie zwischen den Spielern stimmt und alle Akteure sehr wissbegierig sind. Fola muss im ersten Saisonspiel am Sonntag ohne die beiden langzeitverletzten Bensi und Dikaba auskommen. Gegner Differdingen muss auf den verletzten Almeida verzichten.



Programm des ersten Spieltags

Am Sonntag:



16.00: F91 – Mühlenbach

16.00: Rosport – Etzella

16.00: Hostert – Mondorf



16.00: Racing – Titus Petingen



16.00: Rodange – Strassen



18.30: Fola – Differdingen

Am Montag:



20.00: Niederkorn – Jeunesse