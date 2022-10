Der Spielplan der EM-Qualifikation wurde veröffentlicht. Die FLF-Auswahl trifft direkt im zweiten Spiel zu Hause auf den Favoriten der Gruppe J.

EM-Qualifikation

Portugal spielt am 26. März in Luxemburg

Seit Sonntag weiß Luc Holtz, auf welche Nationen die FLF-Auswahl in der Qualifikation zur EM 2024 treffen wird. Am Montag wurde auch der genaue Spielplan der Gruppe J veröffentlicht. Luxemburg muss zum Auftakt am 23. März (20.45 Uhr) 2023 in der Slowakei antreten. Drei Tage später kommt es im Stade de Luxembourg (20.45 Uhr) zum Duell mit Portugal.

Das Auswärtsspiel beim Gruppenfavoriten wird am 11. September (20. 45 Uhr) ausgetragen, während Bosnien-Herzegowina am 16. November (20. 45 Uhr) in Luxemburg zu Gast sein wird. Die EM-Qualifikation endet für die FLF-Auswahl am 19. November (20.45 Uhr) in Liechtenstein.

Programm Am 23. März 2023: 20.45: Slowakei - Luxemburg Am 26. März 2023: 20.45: Luxemburg - Portugal Am 17. Juni 2023: 15.00: Luxemburg - Liechtenstein Am 20. Juni 2023: 20.45: Bosnien-Herzegowina - Luxemburg Am 8. September 2023: 20.45: Luxemburg - Island Am 11. September 2023: 20.45: Portugal - Luxemburg Am 13. Oktober 2023: 20.45: Island - Luxemburg Am 16. Oktober 2023: 20.45. Luxemburg - Slowakei Am 16. November 2023: 20.45: Luxemburg - Bosnien-Herzegowina Am 19. November 2023: 20.45: Liechtenstein - Luxemburg

