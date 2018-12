Am Sonntagnachmittag fand die Auslosung zur EM 2020 statt. Nun stehen auch die genauen Termine der Partien der FLF-Auswahl fest.

Portugal kommt am 17. November

Bob HEMMEN

Luxemburg trifft in der Gruppe B der EM-Qualifikation 2020 auf Portugal, die Ukraine, Serbien und Litauen. Im ersten Spiel misst sich die FLF-Auswahl am 22. März 2019 im Stade Josy Barthel mit Litauen. Drei Tage später findet das nächste Heimspiel gegen die Ukraine statt.



Besonders freuen sich die Nationalspieler wohl auf den 11. Oktober, wenn sie in Portugal auf Cristiano Ronaldo und Co. treffen. Im letzten Gruppenspiel kommt es am 17. November vor heimischer Kulisse zum erneuten Duell mit dem amtierenden Europameister.