(jot) - Auf der Internetseite der ATP wird Gilles Muller in einem Video porträtiert. "Gilles Muller ist das beste Beispiel dafür, wie man aus Lebenserfahrungen lernt. Im Alter von 34 Jahren spielt er sein bestes Tennis", betont der Kommentator. Es wird nach fünf verlorenen Endspielen auf seinen ersten ATP-Titel Anfang des Jahres in Sydney zurückgeblickt. Muller betont, wie besonders es für ihn war, unter den Augen seiner Familie zu gewinnen. Auch sein zweiter Turniersieg in 's-Hertogenbosch sowie sein Viertelfinaleinzug in Wimbledon nach dem Sieg in der Marathonbegegnung gegen Rafael Nadal werden thematisiert.



"Es wird zu einer Sucht, wenn du komplizierte Situationen überstehen musst"

Im Video wird betont, dass sich das physische aber auch das mentale Training von "Mulles" in den vergangenen Jahren ausgezahlt hat. "Es wird zu einer Sucht, wenn du komplizierte Situationen auf dem Platz überstehen musst. Nach dem Spiel geht man das Erlebte noch einmal in seinem Kopf durch. Dies stellt einen sehr besonderen Moment dar", erklärt der Luxemburger.

Der zweifache Familienvater fordert Mut im Handeln. "Man muss manchmal seine eigenen Entscheidungen treffen. Auch wenn man manchmal Fehler macht, wird man stärker und man lernt aus diesen Erfahrungen. Man darf nichts als selbstverständlich hinnehmen. Man muss jeden Tag wieder bei null anfangen und sich fragen, was man noch verbessern kann."