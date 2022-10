Nach dem 4:0-Sieg des FC Porto gegen FC Brügge hat Bayer Leverkusen keine Chance mehr auf das Achtelfinale der Königsklasse.

Champions League

Porto schlägt Brügge: Leverkusen kommt nicht ins Achtelfinale

(dpa) - Bayer Leverkusen ist aus der Champions League ausgeschieden. Nach dem 4:0 (1:0)-Sieg des FC Porto beim FC Brügge können die Rheinländer schon vor ihrem Spiel bei Atlético Madrid am Mittwochabend die ersten beiden Plätze von Gruppe B nicht mehr erreichen. Das neue Ziel von Bayer 04 ist Platz drei, der zum Weiterspielen in der Europa League berechtigen würde. Vor der Partie in Spanien liegt Leverkusen als Tabellenletzter einen Punkt hinter Atlético auf dem letzten Rang.

Mehdi Taremi (33. Minute/70.), Evanilson (57.) und Stephen Eustáquio (60.) erzielten Portos Tore bei den bereits für das Achtelfinale qualifizierten Belgiern. Portos Torwart Diogo Costa parierte in der 2. Hälfte gleich zwei Elfmeter direkt nacheinander - zunächst hielt er einen Schuss von Hans Vanaken, doch der Strafstoß wurde wiederholt. Noa Lang trat an und scheiterte ebenfalls am Schlussmann.

Resultate Gruppe A



SSC Neapel - Glasgow Rangers

Ajax Amsterdam - FC Liverpool Gruppe B



Club Brügge - FC Porto 0:4

Atlético Madrid - Bayer 04 Leverkusen



Gruppe C



Inter Mailand - Viktoria Pilsen 3:0

FC Barcelona - FC Bayern München



Gruppe D



Tottenham Hotspur - Sporting Lissabon

Eintracht Frankfurt - Olympique Marseille

