Porsche-Supercup

Dylan Pereira feiert ersten Saisonsieg

Bob HEMMEN Eine Woche nach seinem starken Auftritt beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans glänzt Dylan Pereira auch beim Porsche-Supercup.

Beim fünften Rennen ist der Knoten endgültig geplatzt. Dylan Pereira triumphierte am Sonntag in Spa-Francorchamps (B) und feierte seinen ersten Saisonsieg im Porsche-Supercup.

Pereira startete als Zweiter hinter Larry ten Voorde (NL), konnte jedoch am Konkurrenten vorbeiziehen und bestimmte das Geschehen anschließend mit BWT-Lechner-Racing-Teamkollege Ayhancan Güven.

Obwohl der Türke ebenfalls einen guten Tag erwischte, war Pereira nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Laurin Heinrich (D) wurde Dritter.

In der vergangenen Woche hatte es der Luxemburger beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans (F) auf das Podium geschafft.

Dylan Pereira muss lange auf seinen ersten Saisonsieg warten. Foto: ATP/LW-Archiv

Beim Porsche-Supercup war Pereira bereits in den vergangenen Jahren erfolgreich gewesen. Schon 2019 setzte er sich in Spa-Francorchamps durch und gewann zuvor auf dem Hockenheimring (D). 2020 triumphiert Pereira auf dem Hungaroring in Ungarn sowie im Österreich auf dem Red-Bull-Ring und wurde Zweiter in der Gesamtwertung hinter ten Voorde.

