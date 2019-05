Wie aus einer rezenten parlamentarischen Antwort an den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser hervorgeht, wurde die Polizei nicht über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

Polizei im Dunkeln: Nazi-Symbolik bei Luxemburg-Ukraine Spiel

Sarah CAMES Wie aus einer rezenten parlamentarischen Antwort an den ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser hervorgeht, wurde die Polizei nicht über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt.

Im Josy-Barthel-Stadion in Luxemburg-Stadt kochen die Emotionen öfters mal hoch. Doch Szenen wie die am 25. März gab es dort noch nicht oft zu sehen. Laut Augenzeugen wurde bei dem Länderspiel Luxemburg-Ukraine in der Gästekurve mehrmals der Hitlergruß gezeigt, unter anderem, während die ukrainische Nationalhymne gespielt wurde.

Wie das Tageblatt nach dem Spiel berichtete, erzählten Augenzeugen auch von gezielten rassistischen Gesten gegen den luxemburgischen Mittelfeldspieler Gerson Rodrigues. Aus den Tribünen sollen immer wieder Affengeräusche ertönt sein, sobald er in Hörweite war. Es gab außerdem Berichte von anderen rechtsextremen Symbolen und Flaggen.



Laut Tageblatt wurde das Geschehen von sechs Sicherheitsleuten beobachtet. Sie seien sich der Tragweite der Symbolik "nicht bewusst gewesen" oder hätten "nichts unternehmen wollen".

Der Hitlergruß ist nicht nur in einer UEFA-Liste von verbotenen Symbolen aufgeführt, sondern gilt auch in der Luxemburgischen Rechtsprechung als verboten und kann mit einer Freiheitsstrafe von acht Tagen bis zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe von 251 Euro bis 25.000 Euro geahndet werden (Code Pénal, Artikel 457-1).

Dies geht aus einer gemeinsamen parlamentarischen Antwort der Minister François Bausch, Félix Braz, Dan Kersch und Jean Asselborn auf eine Frage des ADR-Abgeordneten Fernand Kartheiser hervor. Kartheiser wollte unter anderem auch wissen, warum die Polizei in dem Vorfall im Stade Josy Barthel nicht eingriff.

Laut der Minister ist die Polizei nur für die Sicherheit außerhalb des Stadions zuständig. Im Stadion selbst ist der jeweilige Event-Veranstalter, in diesem Fall der Luxemburgische Fußballverband FLF, für die Sicherheit der Zuschauer und Spieler zuständig.

Auch die Einlasskontrollen seien ausschließlich von einer Sicherheitsfirma ausgeführt worden, die eigens vom Veranstalter angestellt wurde. Laut einem Sprecher dieser Firma seien zwei ukrainische Fanbeobachter bei der Einlasskontrolle dabei gewesen, um das Risiko solcher Vorfälle möglichst niedrig zu halten.

Junior Moraes (r.) im Duell mit dem Luxemburger Kevin Malget. Foto: Ben Majerus

Die Polizei sei zu "keinem Moment" darauf hingewiesen worden, dass die ukrainischen Fans besagte Hasssymbole zeigten. Die betreffenden Personen seien nicht identifiziert worden und da die Polizei nicht in Kenntnis gesetzt worden war, seien demnach auch keine Untersuchungen zu dem Vorfall eingeleitet worden.

Weder vonseiten der UEFA noch von Zuständigen des ukrainischen Teams seien Informationen zu den rassistischen Zwischenfällen bekannt gemacht worden. Weil auch bei einer Sicherheitsversammlung vor dem Spiel keine solchen Bedenken geäußert wurden, wurde das Spiel als "low-risk" eingestuft.

Die Luxemburger Nationalelf unterlag den Gegnern aus der Ukraine übrigens knapp mit 1:2. Ein unglückliches Eigentor von Rodrigues zerstörte die Hoffnungen auf einen Punktgewinn gegen die Ukraine.