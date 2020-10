Der Ligaverband LFL kann nicht nachvollziehen, warum der Kongress des Fußballverband FLF am Samstag nicht verlegt wird.

Polemik um FLF-Kongress

Am Samstagmorgen wird der Kongress des Fußballverbands FLF im Centre sportif in Useldingen stattfinden. Der Ligaverband LFL, dem alle Vereine aus der BGL Ligue sowie Rümelingen aus der Ehrenpromotion angehören, kann nicht verstehen, warum der Kongress angesichts der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen nicht verlegt wird.

„Wer wird die Verantwortung tragen, wenn sich eine Person mit dem Corona-Virus ansteckt?“, wird in einem Schreiben an die FLF gefragt.

Der Fußballverband hat die Stühle der Teilnehmer weit auseinander platziert und eine Maskenpflicht verordnet. Zudem wird nur ein Teilnehmer pro Club erlaubt sein. Diese Maßnahmen reichen der LFL nicht aus.

