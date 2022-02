Bereits zum zweiten Mal muss das Viertelfinale im Handballpokal verschoben werden. Der Grund dafür ist der amtierende Meister.

Zu viele Corona-Fälle

Pokalspiel zwischen Esch und Käerjeng fällt aus

Marc SCARPELLINI Bereits zum zweiten Mal muss das Viertelfinale im Handballpokal verschoben werden. Der Grund dafür ist der amtierende Meister.

Das für Mittwochabend angesetzte Viertelfinale in der Coupe de Luxembourg im Handball zwischen Esch und Käerjeng kann nicht ausgetragen werden. Aufgrund von vier positiven Corona-Fällen innerhalb der Mannschaft – Tom Krier, Antoine Biel, Martin Petiot und Miha Pucnik – wurde die Begegnung auf Wunsch des amtierenden Meisters abgesagt.

Aus dem gleichen Grund konnten die Escher bereits am Wochenende im Europapokal in Pilsen (CZE) nicht in Bestbesetzung antreten. Ein neues Datum für den dritten Versuch – die Partie wurde bereits einmal im Dezember wegen der Escher Teilnahme am European-Cup verlegt – steht aktuell noch nicht fest. Der Gewinner dieses Duells trifft im Halbfinale am 19. Mai auf Düdelingen.

