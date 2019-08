Ein Fußball-Kreispokalspiel der Pirates FC gegen den SV Studernheim ist während des Elfmeterschießens wegen Ruhestörung abgebrochen worden.

Pokalspiel wegen Ruhestörung abgebrochen

(dpa) - In Deutschland ist ein Fußball-Kreispokalspiel der Pirates FC gegen den SV Studernheim in Frankenthal während des Elfmeterschießens wegen Ruhestörung abgebrochen worden. Das teilten die Stadt und der Fußballverein am Donnerstag auf Anfrage mit - zwei Tage nach dem Abbruch. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet.

„Das habe ich in 25 Jahren noch nicht erlebt“, sagte der Sprecher des Südwestdeutschen Fußballverbands, Oliver Herrmann, der Deutschen Presse-Agentur. Das Spiel müsse jetzt neu angesetzt werden, sagte der Sprecher des Fußballkreises Rhein-Pfalz, Peter Schakewitsch.



An den Platz grenzten Häuser und laut Hausordnung hätte um 21.30 Uhr Schluss sein müssen, sagte Schakewitsch. Die Stadt hat das Spiel nach eigenen Angaben um 22.25 Uhr abgebrochen. „Um 22.40 Uhr war die Nachtruhe hergestellt.“

„Ich kann die Leute verstehen“, sagte Schakewitsch. Auf der anderen Seite sei so ein Pokalspiel nur ein- bis zwei Mal pro Runde auf dem Platz und normalerweise sonntags. Möglicherweise sei es ein Fehler gewesen, den Beginn des Spieles auf 19.30 Uhr und nicht schon auf 19.00 Uhr festzusetzen. Zudem habe es erst etwas später beginnen können, weil der Heimverein seine Trikots noch habe holen müssen.

Beim Stand von 2:2 hätten zwei Herren vom Ordnungsamt das Feld betreten und das Spiel beendet, heißt es auf der Facebook-Seite des Vereins Pirates FC. „Erklärungsversuche unsererseits, dass lediglich vier Schützen noch ausstehen und das Spiel in maximal drei Minuten zu Ende ist, wurden ignoriert.“