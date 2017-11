(jan) - Schiedsrichter müssen unparteiisch sein - selbstverständlich. Doch manchmal wird auch der Fußballfan im Sinne der Fairness auf eine harte Probe gestellt. Eine ganz besondere musste ein Anhänger des belgischen Fußballclubs Malines am Mittwoch bestehen. Denn im Pokal-Achtelfinale zwischen dem Club des luxemburgischen Nationaltorwarts Anthony Moris und Genk verletzten sich zwei Linienrichter.

De show van Bosmans Luc. Two injured referees, so they pulled a linesman from the crowd in the Belgian Cup game between Mechelen and Genk. pic.twitter.com/yL1TPOWgyq — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 30. November 2017

Nachdem 90 Minuten mit dem Stand von 1:1 zu Ende gegangen waren, verletzte sich in der Verlängerung einer der Männer an der Linie. Als dann der vierte Offizielle eingesprungen war, erwischte es auch noch den Hauptreferee. Damit gab es keinen Ersatzmann mehr. Nachdem sich die beiden Mannschaftskapitäne darauf verständigt hatten, dass es nicht ohne zweiten Mann an der Fahne gehe, rief der Stadionsprecher nach einer Notlösung: "Ist zufälligerweise ein Schiedsrichter im Haus?"

Am Ende war es Malines-Fan Luc Bosmans, der in die gesuchte Rolle schlüpfte - und fand sich nach schnellem Kleidungswechsel plötzlich am Spielfeldrand wieder. Die Partie wurde fortgesetzt - mit dem einzigen verbliebenen Linienrichter als Schiedsrichter sowie dem vierten Offiziellen und Bosmans an den Fahnen. "Zum Glück war das Spiel nicht an einem Samstag, sonst wäre ich vermutlich nicht nüchtern geblieben", äußerte sich der Retter in der Not nach dem Spiel gegenüber den Journalisten.

Bosmans machte seine Sache gut - und musste dennoch mitansehen, wie sein Lieblingsverein am Ende im Elfmeterschießen unterlag. "Leider waren wir heute nicht erfolgreich, aber ich konnte das Spiel am Ende wenigstens auf dem besten Platz sehen", erklärte er nach seinem kuriosen Kurzeinsatz.



Luc Bosmans over zijn 15 minutes of fame. "Komt op de tweede plaats in mijn leven", zegt hij bij ons! #kvmgnk pic.twitter.com/BAFMKmFTsc — Sfeer KV Mechelen (@KVMechelenSfeer) 29. November 2017