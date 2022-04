Im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg kommt es zu einem echten Spitzenspiel. Racing und Fola treffen auf Teams aus der Ehrenpromotion.

Fußball

Pokalkracher in Niederkorn

Daniel KOLBUSCH Im Viertelfinale der Coupe de Luxembourg kommt es zu einem echten Spitzenspiel. Racing und Fola treffen auf Teams aus der Ehrenpromotion.

In der Runde der letzten Acht der Coupe de Luxembourg, die am Donnerstag in den Räumlichkeiten der FLF in Monnerich ausgelost wurde, erwartet die Fußballanhänger ein echter Leckerbissen. Die beiden Meisterschaftskandidaten Niederkorn und F91 stehen sich im direkten Duell gegenüber.

Spitzenteams geben sich keine Blöße Im Achtelfinale des Fußballpokals sind zwei Duelle zwischen Erstligisten besonders spannend. In einer weiteren Partie fallen zwölf Tore.

Der Druck auf den FC Progrès dürfte in dieser Partie ungleich höher sein, will man doch nach 1978 endlich wieder den Landespokal in die Vereinsvitrine stellen.

In der Liga lief es zuletzt nicht optimal, fuhr man nur zwei Zähler aus den vergangenen drei Partien ein und ließ dadurch die Fangueiro-Elf auf fünf Punkte davonziehen.

Racings Jérôme Simon (v.) setzte sich mit seiner Mannschaft gegen Differdingen durch. Foto: Stéphane Guillaume

Eine ausgeglichene Begegnung wird zwischen Titus Petingen und Etzella erwartet, während Racing und Fola auswärts bei den Ehrenpromotionären Schifflingen beziehungsweise Käerjeng als Favoriten gelten.

Racing Favorit bei den Frauen

Neben den Viertelfinal-Begegnungen der Männer wurden in Monnerich zudem die Halbfinals der Frauen ausgelost. Hier trifft der souveräne Tabellenführer Racing auf den Sieger der Partie E. Itzig – Diekirch, die am 20. April nachgeholt wird. Alles andere als ein Finaleinzug wäre hier für den hauptstädtischen Fusionsverein eine herbe Enttäuschung.

In der Begegnung zwischen Mamer und Junglinster könnte die Tagesform eine entscheidende Rolle spielen.

Die Auslosung im Überblick Männer - Loterie Nationale Coupe de Luxembourg - Viertelfinale Titus Petingen (BGL) – Etzella (BGL) Niederkorn (BGL) – F91 (BGL) Schifflingen (EP) – Racing (BGL) Käerjeng (EP) – Fola (BGL) Spieltermin: Mittwoch, 20. April In Klammern Divisionszugehörigkeit Coupe des Dames - Halbfinale Sieger E. Itzig/Diekirch (1) – Racing (1) Mamer (1) – Junglinster (1) Spieltermin: Mittwoch, 11. Mai In Klammern Ligazugehörigkeit





