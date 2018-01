(DW) - Bis zur Halbzeit war es spannend, dann hat Etzella für klare Verhältnisse gesorgt. Im Pokal-Halbfinale besiegten die Ettelbrücker Gegner Résidence mit 92:75 und ließen es so nicht zu einer großen Überraschung kommen. Im Finale steht Etzella Amicale gegenüber.

In der Halbzeitpause war die Hoffnung bei den Walferdingern noch groß, die Überraschung schaffen zu können. Mit 39:38 führten Vujakovic und Co. die Partie an. Doch in der zweiten Hälfte lief nicht mehr viel zusammen, vor allem defensiv trat Résidence zu schwach auf und ließ im dritten Viertel 30 Etzella-Punkte zu.



Eine Entscheidung war beim Stand von 68:53 zehn Minuten vor dem Ende zwar noch nicht gefallen, doch Etzella ließ auch im letzten Viertel nichts mehr anbrennen.



Contern mit Verletzungspech



Das zweite Halbfinale der Frauen wurde zu einer deutlichen Angelegenheit für Etzella, das Contern mit 89:65 besiegt hat. Das Verliererteam verlor kurz vor der Pause zwei wichtige Spielerinnen: Profi Howard wurde mit Verdacht auf Achillessehnenriss ausgewechselt, auch Mangen fiel ab dem Zeitpunkt verletzt aus.

Im Finale trifft Etzella auf Amicale, das den Zweitligisten Wiltz bereits am Samstag mit 92:83 bezwungen hatte. Die Endspiele der Männer und Frauen finden am 17. März statt.