(sid) - Borussia Dortmund hat den "Fluch von Berlin" gebannt und am Ende einer dramatischen Saison den DFB-Pokal gewonnen. Im vielleicht letzten Spiel mit Trainer Thomas Tuchel und Siegtorschütze Aubameyang rang der BVB im Finale Eintracht Frankfurt am Samstag mit 2:1 nieder - es war eine Erlösung nach drei Endspiel-Niederlagen in den vergangenen drei Jahren.

Dembélé mit einer genialen Finte (8.') und Aubameyang mit einem hauchzarten Elfmeter-Lupfer (67.') schossen vor 74 322 Zuschauern im ausverkauften Olympiastadion den klar favorisierten, aber keineswegs überragenden BVB zum vierten Pokalsieg nach 1965, 1989 und 2012. Rebic (26.') traf für die kämpferisch tadellosen Frankfurter, die lange auf Augenhöhe mitspielten, aber weiter auf ihren ersten Titel seit 1988 warten.

Mit der Borussia jubelten der SC Freiburg und Hertha BSC - der SCF rückte wie erhofft in die Europa-League-Qualifikation auf, die Hertha aus der Qualifikation in die Gruppenphase. Ein besonderer Triumph war es aber für Tuchel: 46 Tage nach dem Bomben-Attentat auf die Mannschaft am 11. April und trotz des öffentlichen Zerwürfnisses mit Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke führte er seine Mannschaft zum Sieg. Tuchel feierte wie der zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselte Reus seinen ersten wichtigen Titel.



FC Arsenal schlägt Chelsea



In England hat der FC Arsenal mit zum 13. Mal den FA-Cup gewonnen und ist damit neuer alleiniger Rekordhalter vor dem zwölffachen Pokalsieger Manchester United. Die "Gunners" siegten mit 2:1 gegen den Londoner Stadtrivalen und englischen Meister FC Chelsea, der damit das Doublé aus Meisterschaft und Pokal verpasste.

Sanchez (4.') und der Waliser Ramsey (79.-) trafen im ausverkauften Wembley Stadion vor 89 472 Zuschauern für Arsenal. Diego Costa (76.') erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die "Blues", die ab der 68.' in Unterzahl auskommen mussten. Moses hatte für eine Schwalbe im Strafraum die Gelb-Rote Karte kassiert, nachdem er zuvor für ein grobes Foul Gelb gesehen hatte.

Arsenal, das die Saison in der Premier League als Tabellenfünfter beendete und damit erstmals in der Ära von Trainer Arsène Wenger die Champions League verpasste, sorgte durch den Pokalerfolg für einen versöhnlichen Saisonabschluss und wurde von den eigenen Fans mit lautstarken Gesängen gefeiert.



Auch PSG und "Barça" dürfen jubeln



In Frankreich setzte sich Vizemeister Paris SG im Finale der Coupe de France gegen den krassen Außenseiter SCO Angers mit 1:0 durch und machte den Cup-Hattrick perfekt. Mit dem insgesamt elften Pokalsieg ist PSG Rekordgewinner.



Ein Eigentor von Cissokho (90. + 1.') entschied im Stade de France erst in der Nachspielzeit das Spiel zugunsten des klaren Favoriten gegen den Tabellenzwölften der Ligue 1, der erstmals seit 60 Jahren wieder im Endspiel des Coupe de France stand.

Messi hat den FC Barcelona zum dritten Pokalsieg in Serie geführt. In überlegener Manier besiegte der Favorit im Madrider Stadion Vicente Calderon das Team des Liga-Neunten Alaves mit 3:1. "Barça" baute mit dem insgesamt 29. Finalsieg in der Copa del Rey seine Führung als spanischer Rekord-Pokalsieger aus.

Der Argentinier Messi erzielte nach Vorlage des Brasilianers Neymar in der 30.' die Führung für die Katalanen. Nach dem Ausgleich von Hernandez per direkt verwandeltem Freistoß aus 25 m (33.') sorgten Neymar - aus nicht geahndeter Abseitsposition - und Alcacer mit einem Doppelschlag in der 45.' für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit verwaltete Barcelona den Vorsprung und ließ den Ball über weite Strecken nur noch gemächlich in den eigenen Reihen laufen.