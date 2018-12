Das Achtelfinale in Luxemburgs Fußballpokal geht am Sonntag mit nur sieben Begegnungen über die Bühne. Das Duell zwischen Mühlenbach und Bissen findet nicht statt.

Pokalduell fällt Regen zum Opfer

Joe GEIMER

Das Achtelfinale in Luxemburgs Fußballpokal geht am Sonntag mit nur sieben Begegnungen über die Bühne. Das Duell zwischen Mühlenbach und Bissen findet nicht statt. Der Vergleich der beiden Vereine aus der Ehrenpromotion sollte eigentlich um 16 Uhr in Baumbusch angepfiffen werden, allerdings lassen die Platzverhältnisse nach dem Dauerregen der vergangenen Tage kein Fußballspiel zu. Die Partie musste daraufhin abgesagt werden und wird an einem späteren Termin nachgeholt.



Die restlichen sieben Partien finden statt. Diese sind: F91 - Fola, Wiltz - Rosport (beide um 15 Uhr), US Esch - Strassen, Mondorf - Differdingen, Bartringen - Mertert/Wasserbillig, RM Hamm Benfica - Niederkorn und Etzella - Jeunesse (alle um 16 Uhr).

Auch eine Begegnung der 2. Division (1. Bezirk) musste abgesagt werden. Das Spielfeld in Ell steht komplett unter Wasser. Die Gäste aus Perlé brauchen somit gar nicht erst anzureisen.