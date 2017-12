(jg) - Die ersten drei Teams haben sich am Dienstagabend für das Halbfinale im Pokal qualifiziert: Résidence setzte sich klar in Bartringen gegen Sparta durch, während sich die Musel Pikes erst nach Verlängerung gegen Basket Esch behaupteten. Etzella hatte seine Liebe Mühe beim Zweitligisten Telstar.

Das Pokalviertelfinale zwischen den Musel Pikes und Basket Esch war an Dramatik nicht zu überbieten. Die Musel Pikes hatten am Ende das bessere Ende für sich und setzten sich nach Verlängerung mit 95:92 gegen tapfer kämpfende Escher durch. Sie können sich auf das Halbfinale in der Coque freuen. Welter rettete seine Mannschaft in der Schlusssekunde der regulären Spielzeit in die Verlängerung. Dort sicherten er und Gulley (42 Punkte!) den hauchdünnen Erfolg.



COUPE DE LUXEMBOURG – VIERTELFINALE

Am Dienstag:

Musel Pikes – Basket Esch n.V. 95:92

Telstar (+10) – Etzella 87:97

Sparta – Résidence 71:93

Am Mittwoch:

20.30: Arantia (+10) – Amicale