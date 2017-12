(KT) - Spannender kann ein Pokalspiel kaum sein. Amicale lag im Viertelfinale gegen Zweitligist Arantia über lange Strecken mit über 20 Punkten in Rückstand, konnte die Partie doch mit einem Schlussspurt drehen und steht somit im Halbfinale des Pokalwettbewerbs.

Einen Auftakt nach Maß erwischte Arantia, das nach gerade einmal 4' mit 25:4 führte! US-Amerikaner Pollard war in der ersten Halbzeit omnipräsent und streute 26 Punkte in den ersten 20' ein. Amicale fand kein Mittel, um den Aufbauspieler in den Griff zu bekommen. Mit einer unerwarteten Führung von 23 Zählern (62:39) ging der Underdog in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel wartete man auf eine Reaktion des Landesmeisters ... doch es sollte (zunächst) keine folgen. Arantia hielt den Vorsprung durch geschickte Verteidigungsarbeit aufrecht. Erst im Schlussviertel zeigte Amicale eine Reaktion, als Coleman verstärkt Verantwortung übernahm. Innerhalb von 2' schmolz der Rückstand der Gäste auf 12 Zähler. Wenig später war Amicale dank Melcher und Coleman sogar wieder in Schlagdistanz! Es war ein fulminanter Zwischenlauf, den der Landesmeister im Schlussviertel auf das Parkett legte. Weil Arantia den Faden völlig verlor, nutzte Amicale die Chance und gewann ein bereits verloren geglaubtes Spiel mit 94:90.

Bereits am Dienstagabend hatten sich Etzella (97:87-Sieg in Hesperingen), Musel Pikes (95:92 gegen Basket Esch) sowie Résidence (93:71-Sieg in Bartringen) für das Halbfinale qualifiziert.

Im Anschluss an die Partie in Fels wurden ebenfalls die Halbfinalpartien bei den Frauen und Männern ausgelost. Gespielt wird am letzten Januar-Wochenende in der Coque in Kirchberg.

POKAL-HALBFINALE

Frauen:

Am Samstag, 27. Januar 2018:

Wiltz (+10) - Amicale

Am Sonntag, 28. Januar 2018:

Contern - Etzella

Männer:

Am Samstag, 27. Januar 2018:

Musel Pikes - Amicale

Am Sonntag, 28. Januar 2018:

Résidence - Etzella