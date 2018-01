(LaB) - Amicale Steinsel hat am Samstagabend das erste Ticket für das Pokalfinale gelöst. Die Mannschaft von Coach Ken Diederich setzte sich in einer an Dramatik nicht zu überbietenden Schlussphase mit 86:84 gegen die Musel Pikes durch. Coleman traf drei Sekunden vor Schluss den entscheidenden Wurf.





Nach nervösen Anfangsminuten kam Amicale zunächst besser in die Partie. McDaniel, Picard und Coleman sorgten für eine 15:8-Führung. Eine Auszeit von Coach Frank Baum sorgte bei Gulley und Co. für eine kleine Reaktion, ehe Amicale zu Beginn des zweiten Viertels wieder zulegte und auf zwölf Zähler (26:14) davonzog.







Die Musel Pikes agierten zu diesem Zeitpunkt im Angriff zu ideenlos und waren nur auf Einzelaktionen ihrer Profispieler angewiesen. Als Welter kurz vor der Pause für den ersten Moselaner Distanztreffer nach 13 erfolglosen Versuchen traf, war die Aufholjagd eröffnet. Kox, Schomer und Gulley taten es Welter gleich und sorgten für eine 42:41-Halbzeitführung.







Das dritte Viertel gestaltete sich sehr ausgeglichen, keine Mannschaft konnte sich einen nennenswerten Vorsprung erzielen. Als Amicale zwei Minuten vor Spielende mit neun Zählern führte (83:74) schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Die Musel Pikes gaben jedoch nicht auf und glichen die Partie 20 Sekunden vor Spielende aus (84:84). Anschließend avancierte Coleman zum Matchwinner, als er drei Sekunden vor Schluss in Bedrängnis einen Wurf aus der Ecke traf. Die Musel Pikes spielten den letzten Angriff nicht gut aus und Gulley nahm einen schlechten Wurf, der das Ziel klar verfehlte.





Am Sonntag wird zwischen Etzella und Résidence (17.30 Uhr) der Finalgegner von Amicale ermittelt.