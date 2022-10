Im Achtelfinale der Coupe de Luxembourg kommt es zur Neuauflage des vergangenen Endspiels. Auch in Contern steigt ein spannendes Duell.

Basketball

Pokal-Härtetest für Titelverteidiger Esch

Jan MORAWSKI

Im Achtelfinale des Basketballpokals kommt es zu zwei Duellen zwischen Erstligisten. Während Contern Aufsteiger Gréngewald empfängt, findet zwischen Arantia und Titelverteidiger Esch die Neuauflage des Endspiels aus dem Vorjahr statt. Das ergab die Auslosung am Freitag.

Zwei Neuzugänge, zwei Gemütslagen T71 wirft Amicale aus dem Basketballpokal. Für Mihailo Andjelkovic und Scott Morton verläuft der Abend konträr.

Dabei haben die Escher eine ziemlich aktuelle Rechnung offen: Am ersten Spieltag der LBBL verlor die Mannschaft von Trainer Franck Meriguet mit 73:80 in Fels. Während mit Amicale (89:94-Niederlage gegen T71) in der Runde zuvor bereits ein Titelkandidat ausgeschieden ist, steigen die Escher, Arantia, Etzella, Heffingen, Résidence und Sparta jetzt erst in den Wettbewerb ein.

Die Spiele werden am 26. und 27. Oktober ausgetragen.

Loterie Nationale Coupe de Luxembourg - Achtelfinale Racing (+10) – Etzella

Mersch (+10) – Heffingen

Contern – Gréngewald

Esch – Arantia

Mondorf (+10) – Sparta

Mamer (+10) – Résidence

BC Mess (+10) – T71

Wilz (+10) – Musel Pikes

