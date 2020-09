Pogacar, der slowenische Diamant

Tadej Pogacar könnte der nächste Star im Radsport werden. Mit nur 21 Jahren gehört er bereits zum Favoritenkreis bei der Tour de France.

Wir schreiben das Jahr 2010, in Slowenien findet ein Kinderrennen statt. Andrej Hauptman, beim Staat zur Förderung junger Talente eingestellt, kommt etwas zu spät. „Das erste, was ich gesehen habe, war eine große Gruppe an Teenagern, die in Führung liegt, und etwa 100 Meter dahinter ein kleiner Bursche, der versucht, heranzukommen“, beschreibt der heutige slowenische Nationaltrainer und Sportliche Leiter beim Team Emirates dem Magazin „Procycling“.

„Ich sagte zu den Organisatoren, dass wir etwas tun müssen, um diesen Jungen wieder nach vorne zu bekommen“, führt Hauptman weiter aus ...