Le club du Bassin Minier a battu le Racing 1-0 pour s’adjuger la Coupe du Prince. Ruben Gonçalves a inscrit le seul but du match.

Sport 16 3 Min.

Coupe du Prince

Plus mature, l’Union Titus Pétange tient sa revanche

Pas un seul match de BGL Ligue cette saison n’a mobilisé autant de spectateurs que cette finale de Coupe du Prince pourtant parachutée en plein milieu d’une semaine de vacances pascales. Le stade de Käerjéng était plein comme un œuf pour accueillir les voisins pétangeois et le Racing.



Est-ce l’attente interminable d’un trophée que l’on n’a plus distribué depuis 2019 ou la pression ressentie à la vue d’une telle foule? Toujours est-il que cet épilogue a eu du mal à démarrer. Les jeunes se perdant dans un premier temps dans des courses souvent vaines. «On était tétanisés par l’enjeu», reconnaissait l’entraîneur du Racing Sébastien Allieri.

Gonçalves efficace

Il a fallu un quart d’heure pour que le Racing pose davantage le pied sur le ballon. Mieux structuré, il mettait la pression sur une défense pétangeoise parfaitement organisée. Matisse Giovanardi se fendait d’une claquette sur une frappe de Tyler Taber (14e) mais c’était à peu près tout au rayon des choses concrètes pour le club de la capitale une dernière fois dangereux à la fin du premier acte sur un corner suivi d’un cafouillage devant le but adverse.

16 Photo: Stéphane Guillaume

On disait le Titus Pétange plus mature. Avec davantage de joueurs rompus au rythme de la BGL Ligue. C’est peut-être ça qui l’a mis en position de force à l’approche de la pause lorsqu’un ballon mal dégagé par la défense des Ciel et Blanc était exploité par Ruben Gonçalves, qui affiche tout de même 13 apparitions parmi l’élite cette saison (1-0, 38e). «Et dans ce genre de match, c’est celui qui marque le premier qui gagne», déclarait l’entraîneur Mourad Boukellal.

Cette efficacité et ce court avantage à la pause n’incitaient pas les Blancs à sortir davantage au cours du second acte. Mais les contres fusaient avec un Yohann Torres surpuissant sur son flanc droit. L’international U17 faisait mal au Racing.

Rocha entre puis est exclu

Le club de la capitale appuyait sur l’accélérateur mais manquait de justesse dans les coups de pied arrêtés ou dans la dernière passe. La fatigue se faisait sentir côté pétangeois. Plusieurs joueurs étaient victimes de crampes. «J’avais trois ou quatre garçons malades qui ont cependant tenu à jouer. Je les félicite», poursuivait Boukellal.

Yonni Rocha, entré en jeu à la 58e, allait rendre un mauvais service à ses partenaires en écopant de deux cartons jaunes en 13 minutes. Une sanction que contestait Allieri après le match. «Il n’y a jamais de faute sur le premier jaune qu’il reçoit.»

Un handicap par forcément visible dans le processus de domination du club de la capitale mais davantage en terme de solution lorsqu’il a fallu trouver l’homme libre.

L’Union Titus Pétange passait la fin de match retranché dans son camp. Au bout de sept minutes d’arrêts de jeu, les jeunes Blancs levaient les bras au ciel avant de soulever la Coupe 40 ans après ceux du CS Pétange. Une victoire synonyme de revanche aussi puisque le club de la capitale avait privé le Titus Pétange de la Coupe du Prince en 2018.

Racing - Titus Pétange 0-1 (0-1) Racing: D’Orlando, Alonso, Drinka, Assaf (46e Theis), Amijekori (88e Egerton), Toulmond (84e Dummong), Dewalque, Taber, Genève (58e Rocha), Moreira (74e Mariani), Martin.

Titus Pétange: Giovanardi, Machado (65e Mahi), Torres, Ezequiel (76e Dos Santos), Fernandes, Cikotic, F. Cerqueira, Labata, Laurienté (89e R. Cerqueira), Tavares, Gonçalves (74e Trogh)

But: 0-1 Gonçalves (38e)

Cartons jaunes: Rocha (Racing), Cikotic, Ezequiel, Torres (Titus Pétange)

Carton jaune-rouge: Rocha (71e)

Arbitres: Jahrmärker, Mentz, Moreira

Spectateurs: 1.410

