Beim Speerwurf-Meeting in Offenburg (D) hat Noémie Pleimling am Samstag eine neue Bestmarke aufgestellt.

Pleimling verbessert Speerwurf-Landesrekord

Beim Speerwurf-Meeting in Offenburg (D) hat Noémie Pleimling am Samstag eine neue Bestmarke aufgestellt.

(pg) - Beim Speerwurf-Meeting in Offenburg (D) hat Noémie Pleimling am Samstag ihren eigenen Luxemburger Rekord verbessert. Die CAD-Athletin erreichte als Gewinnerin des Wettbewerbs 51,45 m und steigerte ihre eigene nationale Marke, die sie im August in Bertrix (B) aufgestellt hatte, um 71 Zentimeter.