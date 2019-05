Noémie Pleimling befindet sich weiterhin in ausgezeichneter Form. Die 25-Jährige verbesserte zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ihren Landesrekord im Speerwurf.

Pleimling verbessert Landesrekord im Speerwurf

Joe TURMES Noémie Pleimling befindet sich weiterhin in ausgezeichneter Form. Die 25-Jährige verbesserte zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit ihren Landesrekord im Speerwurf.

Noémie Pleimling hat ihren am vergangenen Wochenende aufgestellten Landesrekord im Speerwurf erneut verbessert.

Am Sonntag erzielte die 25-jährige CAD-Athletin in Amiens (F) eine Weite von 53,27 m. Eine Woche zuvor hatte sie mit 52,89 m in Dampicourt (B) überzeugt.