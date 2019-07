Noémie Pleimling ist nicht aufzuhalten: In Schifflingen warf sie den Speer auf 54,25 m und erzielte eine neue nationale Bestleistung.

Pleimling: Neuer Landesrekord

(pg) - Bereits zum fünften Mal in dieser Saison verbesserte Noémie Pleimling den Luxemburger Rekord im Speerwerfen. Am Sonntag übertraf die CAD-Athletin bei den nationalen Meisterschaften in Schifflingen mit 54,25 m erstmals die 54 m. „Ich freue mich vor allem darüber, weiter als 54,00 m geworfen zu haben und die Norm für den Elitekader des COSL erreicht zu haben“, so Pleimling.