(sid) - Der viermalige Weltmeister Italiens muss auf dem Weg zur WM 2018 in Russland an Schweden vorbei. Das ergab die Auslosung der Play-offs am Dienstag in Zürich. Bei den Spielen im Zeitraum vom 9. bis zum 14. November müssen die Italiener zunächst auswärts antreten.

Die Schweiz, das in der FIFA-Weltrangliste bestplatzierte Play-off-Team, muss gegen Nordirland und ebenfalls zunächst auswärts antreten. Kroatien trifft auf Griechenland. Dänemark spielt gegen Irland.