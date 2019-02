In drei Wochen beginnt das Play-off in der Handballmeisterschaft. Der amtierende Meister der Männer, Käerjeng, bekommt es mit HB Düdelingen zu tun.

Play-off-Spiele stehen fest

Nach dem letzten Spiel der regulären Saison am Mittwochabend hat der nationale Handballverband die Play-off-Spiele festgelegt. Am Wochenende des 8. bis 10. März startet der Titelträger bei den Männern, HB Käerjeng, gegen den HB Düdelingen. Am ersten Spieltag treffen noch Red Boys gegen Berchem und Esch gegen Diekirch aufeinander.

Am letzten Spieltag (18. Mai, 20.15 Uhr) empfängt Esch den Meister Käerjeng. Berchem gastiert in Diekirch und Düdelingen in Differdingen.



Play-off-Programm der Männer



Play-off-Programm der Frauen

Bei den Frauen bekommt es Meister Käerjeng zum Auftakt mit dem HC Standard zu tun. Am letzten Spieltag kommt es zum Duell zwischen Käerjeng und dem HBD.