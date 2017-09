(jot) - Die Luxemburger Männer haben auch ihre letzte Begegnung bei der Tischtennis-EM verloren. Im Spiel um Platz 15 unterlagen Glod und Co. mit 2:3 gegen Weißrussland, das ohne seinen Weltranglistenzehnten Vladimir Samsonov nach Luxemburg gereist war.



Dabei hatte Luxemburg einen Auftakt nach Maß gefeiert. Sowohl Luka Mladenovic als auch Eric Glod gewannen ihre Einzel. In der Folge nahm das Unheil allerdings seinen Lauf.

Gilles Michely in seinem ersten Einzel und Glod in seinem zweiten Einzel unterlagen klar mit 0:3. Im entscheidenden Einzel musste sich dann Mladenovic dem von der Papierform stärksten Weißrussen geschlagen geben.

So stand am Ende Platz 16 in der höchsten Klasse.



Statistik



Luka Mladenovic (Weltranglistenposition: 436) - Aliaksandr Khanin (246) 3:0 (11:4, 11:4, 11:9)



Eric Glod (359) - Kiryl Barabanov (413) 3:2 (11:5, 13:15, 5:11, 11:7, 11:9)



Gilles Michely (418) - Gleb Shamruk (389) 0:3 (6:11, 7:11, 4:11)

Eric Glod (359) - Aliaksandr Khanin (246) 0:3 (5:11, 12:14, 5:11)

Luka Mladenovic (Weltranglistenposition: 436) - Pavel Platonov (193) (11:8, 9:11, 9:11, 11:13)