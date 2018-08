Es gab jede Menge Gerüchte um einen Wechsel, doch am Ende hat sich Miralem Pjanic entschieden zu bleiben. Der Bosnier hat bis 2023 bei Juventus Turin unterschrieben.

Pjanic bindet sich langfristig

Es gab jede Menge Gerüchte um einen Wechsel, doch am Ende hat sich Miralem Pjanic entschieden zu bleiben. Juventus Turin gab bekannt, dass der Bosnier einen neuen Vertrag bis 2023 beim italienischen Meister unterschrieben hat.

(sid/jg) - Von wegen Real Madrid: Der bosnische Nationalspieler Miralem Pjanic hat seinen Vertrag beim italienischen Meister Juventus Turin um weitere zwei Jahre verlängert und sich bis 2023 an den Club gebunden. Mit seiner Vertragsverlängerung schiebt der 28-Jährige Wechselgerüchten, die den Mittelfeldspieler und ehemaligen Luxemburger Jugendauswahlspieler bereits als neuen Transfer von Real Madrid verkündeten, einen Riegel vor. Dem Vernehmen nach soll Pjanic der neue Kontrakt 6,5 Millionen Euro pro Jahr einbringen. Damit wäre er nach Cristiano Ronaldo (Juventus/30 Millionen Euro), Gonzalo Higuain (AC Mailand/8,5) und Paulo Dybala (Juventus/7) der viertbest bezahlte Spieler der Serie A.

Der Verbleib von Pjanic in Turin hatte sich in den vergangenen Tagen angedeutet. Italiens Rekordmeister soll zuvor einem Medienbericht zufolge ein millionenschweres Angebot von Real Madrid für den Mittelfeldspieler abgelehnt haben. Wie die Turiner Sportzeitung „Tuttosport“ am Dienstag berichtete, soll Real Juve rund 60 Millionen Euro geboten haben.

Pjanic spielt seit 2011 in der ​Serie A (zuvor Schifflingen, Metz, Lyon). Zunächst bis 2016 für die AS Rom, ehe er für 32 Millionen Euro zu Juve wechselte, wo er seither ein Schlüsselspieler in der Zentrale von Trainer Massimiliano Allegri ist. Zwei italienische Meisterschaften und zwei nationale Pokalsiege hat Pjanic in seinen beiden Jahren in Turin bislang eingefahren.

Zusammen mit Weltfußballer Cristiano Ronaldo wollen der Bosnier und seine Teamkollegen in dieser Spielzeit den Titel in der Champions League angreifen. Der torgefährliche Pjanic dürfte dabei wieder ein zentraler Eckpfeiler im Team sein.