Pires folgt auf Diederich bei Amicale

Alexandre Pires wird der Nachfolger von Ken Diederich bei Amicale. Der Portugiese stand zuletzt in Heffingen in der Verantwortung.

Große Überraschung in der Total League: Doublésieger Amicale hat sich als Nachfolger von Ken Diederich für keinen renommierten Coach aus dem Ausland, sondern für Alexandre Pires entschieden.



Pires war drei Jahre Trainer in Heffingen, das in dieser Saison aus der Total League abgestiegen ist. Mitte März hatte er angekündigt, am Saisonende in Heffingen aufzuhören. "Ich höre aus persönlichen und beruflichen Gründen auf. Meine Entscheidung hat nichts mit den Resultaten oder der sportlichen Perspektive zu tun", betonte der Portugiese damals gegenüber "basketlux.lu".



Der Vorstand von Amicale betont, dass die Entscheidung auf Pires gefallen sei, da er die Luxemburger Meisterschaft gut kenne und sich durch seine Professionalität auszeichne. Außerdem habe er eine langjährige Erfahrung als Trainer.



Pires wird auch die Jugendkoordination übernehmen.