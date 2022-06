Voici le bulletin des Luxembourgeois. De 1 pour un match éblouissant à 6 pour une prestation catastrophique. Interagissez avec nous! Votez!

Ce que l’on a pensé, ce que vous en pensez

Un collectif au diapason

Le Luxembourg a fait parler son collectif pour se sortir du piège féroïen. Sans coup d’éclat individuel, mais sans véritable point faible non plus, le onze grand-ducal a signé une seconde victoire de rang comme elle l’avait fait en 2020 avec des succès contre Chypre et le Monténégro. Mais cette fois, sans encaisser!



Anthony Moris: 3

Pas plus sollicité qu’à Vilnius, le gardien de l’Union Saint-Gilloise s’est transformé en premier relanceur de son équipe comme il aime tant le faire. Avec précision et tranchant à l’exception d’une dernière action qui a débouché sur un corner. Sans conséquence.

Marvin Martins: 3

Le latéral de l’Austria Vienne a avalé les kilomètres dans son couloir droit sans connaître la réussite d’un point de vue offensif. A la base de l’action locale la plus dangereuse sur une tête, il a toutefois bien maîtrisé son sujet.

Maxime Chanot: 3

Le calme incarné. Le défenseur central a joué sa partition sans fausse note. Sa complicité avec Carlson saute aux yeux au fil des sorties.

Dirk Carlson: 3

Sa première mi-temps tranquille a contrasté avec un second acte un rien plus mouvementé. Il est allé au charbon de la tête peu après l’heure de jeu et s’est une nouvelle fois montré déterminant en fin de match. Une prestation tonique.

Mica Pinto: 3

Un premier acte séduisant avec quelques montées bien senties et un centre qui amène la première occasion nette du Luxembourg (28e). Il renouvelle l’expérience deux minutes plus tard. Sans réussite. Son activité incessante après le repos lui permet de signer l’une de ses prestations les plus abouties sous le maillot grand-ducal. C’était peut-être le meilleur Lion Rouge mardi soir.





Leandro Barreiro s'est montré très tranchant. Photo: Mélanie Maps / sportspress.lu

Leandro Barreiro: 3

Le joueur de Mayence n’a pratiquement perdu aucun ballon. Son jeu court est toujours efficace et son volume de jeu lui a permis de se projeter plus le match avançait. Il provoque le penalty à un quart d’heure de la fin puis fait jouer son expérience pour briser les lignes adverses.

Christopher Martins: 3

Le milieu de terrain du Spartak Moscou a pris plus de risques qu’à Vilnius. Sa volonté de se montrer plus tranchant dans ses passes en profondeur a généré plus de déchets que d’habitude.

Danel Sinani: 3

Les Féroïens ne lui ont rien concédé pendant une petite demi-heure. A force de descendre dans le jeu, il s’est montré dangereux sur deux tirs. Le premier trop croisé (28e), le second sur le gardien local (31e). Son offrande pour Rodrigues (54e) méritait une meilleure conclusion. Dépositaire du jeu grand-ducal, il ne lui a manqué que le cynisme de samedi dernier.

Yvandro Borges: 3

Plus grand-chose n’effraie le «gamin» qui apprend vite. Sans oublier de défendre, il est à la base de l’occasion la plus nette des Lions Rouges en première période (31e). Son raid en début de seconde période méritait d’être mieux exploité (47e). C’est encore lui qui donne la balle de 0-2 à Barreiro à dix minutes de la fin. Il cède sa place à Sébastien Thill (86e) sans avoir donné de l’extérieur des signes de fatigue.

Gerson Rodrigues: 3

Au bout d’un premier acte compliqué lors duquel il n’a cessé de bouger pour toucher le ballon, il fait le geste parfait pour contourner le gardien et provoquer un penalty qui ne sera pas accordé en raison d’un hors-jeu. Le poteau puis le gardien Nielsen le frustrent au plus haut point dans une seconde mi-temps qui lui permettra d’enfin évacuer tout ça sur un penalty. Il fut signalé trop de fois hors-jeu! Remplacé par Florian Bohnert dans les arrêts de jeu (90+3).





Gerson Rodrigues n'a pas tremblé du point de penalty. Photo: Mélanie Maps / sportspress.lu

Mathias Olesen: 3

Ses 25 premières minutes ont été une succession de petites courses latérales pour empêcher la progression locale. Le professionnel du FC Cologne s’est ensuite accordé quelques libertés dont un tir de 20 mètres non cadré. Il est à la base des deux exclusions locales. Ses capacités physiques sont prometteuses. Remplacé dans les arrêts de jeu par Lars Gerson (90+5).





