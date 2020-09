Picard ist neuer FLBB-Präsident

Die FLBB hat einen neuen Präsidenten. Samy Picard ersetzt Henri Pleimling, der den Posten 2012 übernommen hatte.

Bob HEMMEN Die FLBB hat einen neuen Präsidenten. Samy Picard ersetzt Henri Pleimling, der den Posten 2012 übernommen hatte.

Nach acht Jahren mit Henri Pleimling an der Spitze des nationalen Basketballverbandes beginnt bei der FLBB eine neue Ära. Am Samstagmorgen wurde Ex-Nationalspieler Samy Picard zum neuen Präsidenten gewählt. Der 32-Jährige trat beim Kongress in Niederkerschen ohne Gegenkandidat an, die Wahl erfolgte durch Akklamation.



„Ich komme selbst aus dem Sport und finde es daher wichtig, dass man sich Ziele setzt, an denen man sich messen lässt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und das mir geschenkte Vertrauen, um die gute Arbeit, die meine Vorgänger geleistet haben, fortzuführen“, so Picard.

Neu im Verwaltungsrat sind Cathy Donckel, Iris Hoffelt, Nicolas Hentgen, Pit Rodenbourg und Kim Thesen. Pleimling hatte bereits im Mai verkündet, dass er sich nicht zur Wiederwahl stellen würde. Er wurde zum Ehrenpräsident ernannt.

Vor dem Beginn des Kongresses fand die Pokalauslosung statt. Die besten sechs Teams der vergangenen Saison stehen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern bereits in der zweiten Runde.

1/16-Finals der Coupe de Luxembourg Frauen Telstar - Préizerdaul Musel Pikes - Contern Heffingen - Black Star Nitia - Wiltz East Side Pirates - Arantia Kordall, Schieren, Racing, Sparta und Zolver profitieren von einem Freilos. Etzella, Gréngewald, T71, Amicale, Basket Esch und Résidence stehen als beste Teams der vergangenen Saison bereits in der nächsten Runde. Männer Black Star (+10) - Contern Préizerdaul (+20) - Sparta Gréngewald - Kordall Mondorf (+10) - Résidence Schieren (+20) - Telstar East Side Pirates - Nitia Kayldall (+10) - BC Mess Wiltz (+20) - Arantia Bascharage (+10) - Amicale Mamer - Zolver Basket Esch, Racing, T71, Etzella, Heffingen und die Musel Pikes stehen als beste Teams der vergangenen Saison bereits in der nächsten Runde. Die Partien werden am 14. und 15. Oktober ausgetragen.

