Philipps trainiert mit der Reserve

Fußballer Chris Philipps ist bei Legia Warschau nur noch Teil der zweiten Mannschaft. Dort könnte er nun in der vierten polnischen Liga zum Einsatz kommen.

(tof/jan) - Fußball-Nationalspieler Chris Philipps muss bei Legia Warschau einen weiteren Rückschlag verkraften. Wie die Zeitung "Przeglad" schreibt, wurde der 24-Jährge zum Training mit der zweiten Mannschaft abgeschoben. Zuvor hatten polnische Medien berichtet, dass Legia-Trainer Ricardo Sa Pinto nicht mehr mit dem Luxemburger plant.

Nachdem Philipps nicht mit ins Trainingslager des Erstligisten nach Portugal gereist war, hatte er in der Wintertransferperiode keinen neuen Club gefunden. Neben dem Defensivspieler wurden auch Cristian Pasquato (I) und Arkadiusz Malarz (PL) in die Reserve abgeschoben. Deren Trainer Piotr Kobierecki hat nichts gegen die Verstärkung: "Sie erhöhen das Spielniveau der Mannschaft. Wenn sie bleiben, werden sie spielen", sagt er. Die Rückrunde in der polnischen 3. Liga (viertklassig) wird am 16. März fortgesetzt.