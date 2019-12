Chris Philipps steht für das neue Jahr noch ohne Vertrag da. Dies könnte sich demnächst ändern. Der ukrainische Verein Zorya Luhansk hat Interesse.

Philipps könnte in die Ukraine wechseln

Joe TURMES

Mit Chris Philipps könnte demnächst ein vierter Luxemburger Fußball-Nationalspieler in der Ukraine auflaufen. Zorya Luhansk hat Interesse am Defensivspezialisten, dessen Vertrag beim polnischen Spitzenverein Legia Warschau am Dienstag endet. Dies geht aus einem ukrainischen Medienbericht hervor.

Bei Legia Warschau kam der 25-jährige Philipps in diesem Jahr kaum noch zum Einsatz. Er musste auch mit einer Knieverletzung pausieren.

Mit Gerson Rodrigues (Dynamo Kiew) sowie Tim Hall und Marvin Martins (Karpaty Lviv) spielen bereits drei Luxemburger in der Ukraine. Luhansk belegt zurzeit den dritten Platz in der ukrainischen Meisterschaft. In der Play-off-Runde zum Einzug in die Gruppenphase der Europa League scheiterte man an Espanyol Barcelona.