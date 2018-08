Philipps: "Ich werde über F91 ausgefragt"

Auf Chris Philipps wartet am Donnerstag ein besonderes Spiel. Vor dem Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde der Europa League zwischen Legia und F91 spricht er im Interview über das Duell.

Erstmals in seiner Profikarriere trifft der 24-jährige Chris Philipps am Donnerstag (21 Uhr) in einem Pflichtspiel auf einen Verein aus der Heimat. In der dritten Qualifikationsrunde der Europa League empfängt der Nationalspieler mit Legia Warschau den amtierenden luxemburgischen Meister F91. Für den polnischen Hauptstadtclub waren die vergangenen Tage und Wochen alles andere als einfach. Die anstehenden Duelle sind für Philipps und Co. demnach besonders wichtig.

Chris Philipps, freuen Sie sich auf Düdelingen? ...