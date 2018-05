Im Finale des polnischen Pokals traf Chris Philipps am Mittwoch mit Legia Warschau auf Arka Gdynia. Der Luxemburger und seine Teamkollegen setzten sich vor einer beeindruckenden Kulisse durch.

Philipps gewinnt mit Legia den Pokal

Bob HEMMEN Im Finale des polnischen Pokals traf Chris Philipps am Mittwoch mit Legia Warschau auf Arka Gdynia. Der Luxemburger und seine Teamkollegen setzten sich vor einer beeindruckenden Kulisse durch.

Chris Philipps hat es geschafft. Der Nationalspieler gewann am Mittwoch mit Legia Warschau den polnischen Pokal. Im Finale triumphierte der Titelfavorit mit 2:1 gegen Arka Gdynia.



Philipps, der im PGE Narodowy in Warschau in der Startelf Legias stand, erlebte einen recht ruhigen Nachmittag. Der 24-Jährige agierte vor der Abwehrreihe, organisierte das Spiel und hatte einen großen Anteil daran, dass Gdynia nur wenige Chancen bekam.

Frühe Tore, laute Fans



Das Team von Trainer Dean Klafuric ging bereits in der 12.' durch Niezgoda in Führung. Angefeuert von den lautstarken Fans erhöhte Cafu in der 29.' auf 2:0. Diese machten nicht nur mit spektakulären Choreos, sondern auch mit Bengalos und anderen Feuerwerkskörpern auf sich aufmerksam, sodass die Partie sogar mehrfach unterbrochen werden musste.



Auf den Tribünen machten die Fans ordentlich Lärm. Foto: Ben Majerus

Spätestens nachdem Piesio in der 70.' die Rote Karte sah, war das Spiel entschieden. In Überzahl ließ sich der Rekordpokalsieger den Titel nicht mehr nehmen. Soldeckis Anschlusstreffer in der 90. + 8.' war nur Ergebniskosmetik.



Nach dem Schlusspfiff war die Freude bei den Legia-Anhängern dann grenzenlos, im Nationalstadion wurde gefeiert - auch mit Philipps.



Der Nationalspieler hat allen Grund zur Freude: Philipps ist der erste Luxemburger seit Guy Hellers, der im Ausland einen Titel holt. 1993 hatte Hellers mit Standard den belgischen Pokal gewonnen.