Philipps fehlt der FLF-Auswahl

Bob HEMMEN Chris Philipps wird am Donnerstag gegen Senegal und auch in der nächsten Woche gegen Georgien nicht dabei sein. Legia Warschau stellt den Nationalspieler nicht frei.

Keine wirkliche Winterpause, viele Einsätze in den vergangenen Wochen und die Vorbereitung auf die nächste Saison, die bereits am 11. Juni beginnt, sind ausschlaggebend dafür, dass Chris Philipps am Donnerstag gegen Senegal (20 Uhr) und am 5. Juni gegen Georgien (20 Uhr) nicht dabei sein wird.

Der 24-Jährige war eigentlich nominiert worden, kurzfristig kam allerdings jetzt die Absage Legia Warschaus, sodass Nationaltrainer Luc Holtz im Stade Josy Barthel ohne ihn auskommen muss. Dies ist möglich, weil es sich bei den anstehenden Spielen nicht um offizielle FIFA-Termine handelt.

In der abgelaufenen Saison hatte Philipps mit dem polnischen Club den nationalen Pokal und die Meisterschaft gewonnen, nun soll er sich einige Wochen erholen, bevor die Vorbereitung beginnt und bereits am 10. Juli die Qualifikation zur Champions League ansteht.