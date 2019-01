Chris Philipps und Legia Warschau - diese Beziehung geht womöglich bald zu Ende. Der Luxemburger Fußballer ist auf der Suche nach einem neuen Verein. Interesse gibt es auch aus Luxemburg.

Philipps erteilt F91 eine Absage

Bob HEMMEN

Nach erfolgreichen Monaten neigt sich die Zeit von Chris Philipps bei Legia Warschau dem Ende zu. Der polnische Doublé-Sieger ist ohne den 24-Jährigen ins Trainingslager nach Portugal gereist. "Der Verein hat mir mitgeteilt, dass auf meiner Position wohl ein Spieler verpflichtet wird. Ich bin nicht wirklich bereit, hierzubleiben, wenn ich nicht spiele. Doch ich wurde nicht vor die Tür gesetzt.“



Der Nationalspieler will aber zum Einsatz kommen. Nach seinem Transfer zu Beginn des Jahres war er Stammspieler. In dieser Saison kam er im polnischen Oberhaus erst fünf Mal zum Einsatz. „Ich denke, dass ich im Dezember ordentliche Leistungen gezeigt habe und mich empfehlen konnte“, meint er.



Wie es jetzt für ihn weitergeht, weiß Philipps noch nicht. Derzeit trainiert er in Warschau mit den Spielern, die nicht mit ins Trainingslager gereist sind. Um einen neuen Arbeitgeber zu finden, muss ihm Warschau aber wohl noch etwas entgegenkommen. „Legia verlangt meiner Meinung nach eine zu hohe Ablöse. Im Winter ist es ohnehin schwer, ein neues Team zu finden, weil sich die meisten Vereine nur gezielt verstärken wollen.“



Philipps: "Will nicht zurück nach Luxemburg"



Mindestens einen Interessenten gibt es: Laut LW-Informationen liebäugelte F91 mit einer Verpflichtung. „Ich habe enormen Respekt für die Entwicklung in unserem Land, doch ich will nicht zurück nach Luxemburg.“

Stattdessen denkt Philipps an andere Nationen: „Deutschland, Frankreich und Belgien interessieren mich. In Deutschland und Frankreich wäre es wohl eher ein guter Verein aus der zweiten Liga, in Belgien aus der ersten. Das sind meine Ziele, doch ob sich wirklich etwas ergibt, steht noch in den Sternen.“

Obwohl er Legia in den kommenden Tagen oder Wochen verlassen könnte, bereut es Philipps nicht, dass er im Januar 2018 nach Warschau wechselte: „Allein aufgrund der ersten Monate werde ich diese Entscheidung nie bereuen. Ich weiß, dass es der richtige Schritt war. Ich bin hier nicht gescheitert.“