(bob) - Bevor die Ligue 1 am Freitag bzw. für den FC Metz am Samstag mit dem Heimspiel gegen Guingamp (20 Uhr) beginnt, sprach Trainer Philippe Hinschberger im Interview mit dem LW u. a. über die Luxemburger im Aufgebot seines Teams. Dabei fand der 57-Jährige deutliche Worte: "Die vergangene Saison war für Vincent Thill aufgrund seiner Verletzungen sehr schwierig. Die Anfangszeit bei den Profis lief nicht besonders erfolgreich. Er ist ein schmächtiger Spieler, der immer sehr hoch gehandelt wurde und ich denke, dass es vielen Leuten sowie seiner Familie und dem Nationaltrainer an der nötigen Geduld fehlt. Ich bin der Einzige, der ihn täglich sieht.“



Ein Lob hatte der Trainer für Chris Philipps übrig: "Er ist ein guter Typ und hat sich verbessert. Ich mag ihn sehr, und wir haben ihm eine Vertragsverlängerung angeboten. Das war vor einem Jahr noch nicht selbstverständlich. Ich plane mit ihm als Mittelfeldspieler, denn als er im Januar einige Spiele absolvieren durfte, zeigte er, zu was er in der Lage ist."



Auch zu Vahid Selimovic, der sich noch für die FLF-Auswahl entscheiden kann, äußerte sich Hinschberger: „Wir wollen ihn an einen anderen Club ausleihen, weil er bei uns in der kommenden Saison nicht zum Einsatz kommen wird und noch nicht bewiesen hat, dass er dazu in der Lage wäre.“



Zum kompletten Interview