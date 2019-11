Etzella Ettelbrück verspielt am neunten Spieltag der Total League gegen Sparta Bartringen fast einen sicher geglaubten Sieg.

Philippe Gutenkauf wirft Etzella zum Erfolg

Laurent BOURG Etzella Ettelbrück verspielt am neunten Spieltag der Total League gegen Sparta Bartringen fast einen sicher geglaubten Sieg.

In Bartringen sah es lange so aus, als ob Etzella alles unter Kontrolle hätte. Die Gäste führten über weite Strecken der Partie mit mehr als zehn Punkten Vorsprung. Doch Sparta gab sich nicht geschlagen und sorgte im Schlussabschnitt noch einmal für Spannung. Nachdem Koster eine Minute vor Schluss ausgeglichen hatte (80:80) und Robinson 13" vor Schluss die Hausherren sogar in Führung gebracht hatte (83:82), schlug die Stunde von Philippe Gutenkauf. Der Ettelbrücker sorgte 3" vor dem Ende mit einem Treffer aus der Mitteldistanz für große Erleichterung bei Etzella (84:83).

Überraschend ausgeglichen gestaltete Heffingen seine Auswärtspartie beim ungeschlagenen Tabellenführer Basket Esch. Erst im Schlussviertel erspielten sich Rugg und Co. einen nennenswerten Vorsprung und entschieden die Partie mit 92:82 für sich.

Zweiter Saisonsieg für Contern



Ausgeglichen ging es auch in den Partien Musel Pikes gegen T71 und Contern gegen Amicale zu. Sowohl Contern als auch T71 setzten sich dabei in den Schlussminuten entscheidend ab. Contern siegte am Ende mit 85:71 gegen Amicale und kann seinen wichtigen zweiten Saisonerfolg feiern. T71 siegte mit 93:83 gegen die Musel Pikes und kann sich damit oben in der Tabelle festsetzen.

Eine weitere Auswärtsniederlage musste Arantia gegen Racing hinnehmen. Die Hauptstädter konnten durch den 79:56-Heimsieg Wiedergutmachung für die Niederlage in Heffingen betreiben. Racing war von Beginn an die bessere Mannschaft und baute fortan seinen Vorsprung immer weiter aus.