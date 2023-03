Basketballpodcast Philippe Gutenkauf: "Ich habe ein Angebot aus Mexiko erhalten" von Bob HEMMEN | Heute um 06:00 In der neuen Folge von „And One“ erzählt der Ettelbrücker, wie er den Pokaltitel gefeiert hat und warum er Etzella nie verlassen wollte.

Philippe Gutenkauf hat am vergangenen Samstag mit Etzella den Pokal gewonnen. In der neuen Folge von „And One – De Basketpodcast“ spricht der 27-Jährige über den Finalsieg gegen Basket Esch sowie die Party danach.

Der Ettelbrücker erklärt außerdem, welche anderen Aufgaben er im Verein übernommen hat und weshalb es seiner Meinung nach nie Angebote von anderen luxemburgischen Mannschaften gab. Ausgerechnet aus dem weit entfernten Mexiko erhielt er jedoch zu Jahresbeginn eine Offerte.

Die Audioversion des Podcasts ist auf allen großen Plattformen zu hören. Hier finden Sie die bisher veröffentlichten Episoden.

„And One“ ist auch auf Instagram

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.