FLF-Präsident Paul Philipp sieht keinen Sinn mehr darin, die Fußballsaison 2019/2020 mit aller Macht zu Ende spielen zu wollen.

Philipp: "Ich würde sagen, dass es reicht"

Am Mittwochabend hat Premierminister Xavier Bettel in einer Pressekonferenz angekündigt, dass die Sportveranstaltungen in Luxemburg wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. Juli verboten bleiben.

Von diesem Verbot ist in erster Linie der Luxemburger Fußballverband betroffen, der die Meisterschaft der Männer und der Frauen im Gegensatz zu der der Jugendkategorien noch nicht abgesagt hat.

Soll die noch laufende Saison von August an beendet werden? FLF-Präsident Paul Philipp redet nicht um den heißen Brei herum. "Ich würde sagen, dass es reicht", sagte er in einer ersten Reaktion nach der Pressekonferenz von Bettel.

"Unsere Spitzenteams schützen"

Seiner Meinung nach ist ein Abbruch der Saison angebracht. Er will allerdings zunächst noch die Videokonferenz der UEFA abwarten. Am kommenden Dienstag will sich die Europäische Fußballunion mit den 55 Mitgliedsverbänden beraten. Am kommenden Donnerstag sollen die Absprachen dann in Entscheidungen des Exekutivkomitees der UEFA münden.

"Ich kann mir vorstellen, dass die UEFA nun nicht mehr darauf beharrt, dass die Saison zu Ende gespielt werden muss", so der 69-Jährige. "Wir wollen jedoch die Entscheidung der UEFA abwarten, da wir unsere Spitzenteams schützen wollen. Die UEFA hatte ja angedroht, keine belgischen Teams zum Europapokal zuzulassen, nachdem es in unserem Nachbarland den Wunsch gab, die Saison nicht zu Ende zu spielen."

Philipp hofft, dass die UEFA zwischen kleineren und größeren Fußballligen unterscheidet. Die größeren Fußballligen sind wegen der TV-Einnahmen darauf angewiesen, dass noch Begegnungen stattfinden.

