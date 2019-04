Philharmonie-Direktor Gehmacher plädiert für Sport

Stephan Gehmacher hat als Direktor der Philharmonie nicht viel Zeit für Sport: Dennoch sucht der 49-Jährige so oft es geht den Weg in die Berge.

Stephan Gehmacher war in den Osterferien auf Tourenski in Island unterwegs. Der Direktor der Philharmonie betreibt diesen Sport seit seiner Jugend, wie der Österreicher in der Interviewserie „Auszeit“ verrät.

Stephan Gehmacher, wie war Ihre Verbindung als Kind zum Sport?



Als Jugendlicher war ich im Internat und dort gab es zwei Schwerpunkte: Musik und Sport ...