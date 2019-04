Die Philadelphia 76ers haben sich von einem schwachen Auftakt erholt und die Serie bei den Toronto Raptors ausgeglichen. Im anderen Spiel des Abends setzten sich die Denver Nuggets in Spiel eins der Western-Conference mit 121:113 gegen die Portland Trail Blazers durch.

Philadelphia gleicht aus, Denver gewinnt Spiel eins

Die Philadelphia 76ers haben sich von einem schwachen Auftakt erholt und die Serie bei den Toronto Raptors ausgeglichen. Im anderen Spiel des Abends setzten sich die Denver Nuggets in Spiel eins der Western-Conference mit 121:113 gegen die Portland Trail Blazers durch.

(dpa) - Die Philadelphia 76ers haben im Playoff-Viertelfinale der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA zum 1:1 ausgeglichen. Philadelphia setzte sich am Montag (Ortszeit) im zweiten Spiel der Best-of-Seven-Serie mit 94:89 (51:38) bei den Toronto Raptors durch.



Jimmy Butler war mit 30 Punkten und elf Rebounds der erfolgreichste Werfer aufseiten der Gäste. Bei den Kanadiern überzeugte Kawhi Leonard mit 35 Zählern. Das dritte Spiel zwischen den beiden Team aus der Eastern Conference ist für Donnerstag in Philadelphia angesetzt, zum Weiterkommen sind vier Siege notwendig.

In der Western Conference führte Allstar Nikola Jokic seine Denver Nuggets zu einem 121:113 (58:55)-Heimerfolg gegen die Portland Trail Blazers. Der 24-jährige Jokic kam auf 37 Punkte im ersten Spiel der Viertelfinalbegegnung. Portlands Damian Lillard war mit 39 Punkten der Topscorer der Partie. Das zweite Spiel der Serie wird am Mittwoch erneut in Denver ausgetragen.



Ergebnisse vom 29. April

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 89:94 (Play-off-Stand: 1:1)

Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 121:113 (Play-off-Stand: 1:0)